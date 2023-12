Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de 央视网 no WebCatalog para Mac, Windows, Linux.

CCTV.com (www.cctv.com) é patrocinado pela Rádio e Televisão Central da China. É um site central de notícias com vídeos, uma plataforma de comunicação integrada para CCTV e uma empresa cultural de Internet de grande escala com licença comercial completa. Aderindo ao conceito de "inovação integrada e desenvolvimento integrado", com as notícias como líder, o vídeo como foco e os usuários como centro, construímos uma comunicação de mídia integrada "uma rede, um terminal, múltiplas plataformas e múltiplos canais" sistema.

Site: cctv.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com 央视网. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.