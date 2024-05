Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de 环球时报 no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Huanqiu.com é o principal portal de informações internacionais da China e um site central de notícias com edição independente e direitos de edição. O Global Times adere à visão internacional do Global Times, se esforça para relatar notícias de maneira oportuna, objetiva, confiável e independente, e está comprometido em aplicar tecnologia de ponta da Internet para fornecer aos usuários chineses da Internet na era da globalização serviços de informação e comunidades interativas relacionadas à vida internacional. No futuro, estaremos empenhados em construir uma plataforma global de vida online e em tornar-nos uma ponte de comunicação e intercâmbio entre a China e o mundo.

Site: huanqiu.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com 环球时报. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.