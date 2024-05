Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Pacific Technology é um portal profissional de TI que fornece notícias, análises, guias de compras e outros conteúdos sobre diversos aspectos digitais, hardware, casa inteligente, tecnologia automotiva e outros aspectos. Fundado em 2000, este site é um dos primeiros portais profissionais de TI na China, com uma grande quantidade de informações sobre tecnologia mais recente e relatórios detalhados todos os dias. Abrange todos os aspectos da indústria de TI e é uma importante fonte de informações para entusiastas digitais e entusiastas da tecnologia. A julgar pelo conteúdo do site, a Pacific Technology tem certa influência e autoridade no campo doméstico de TI.

Site: pconline.com.cn

