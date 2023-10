(chinês: 搜狐; pinyin: Sōuhú; lit.: 'Search-fox') é uma empresa chinesa de Internet com sede no Sohu Internet Plaza, no distrito de Haidian, Pequim. A Sohu e suas subsidiárias oferecem publicidade, um mecanismo de busca, jogos multijogador online e outros serviços.

Site: sohu.com

