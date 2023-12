Fundada em 2000, a CDNetworks é uma rede de distribuição de conteúdo (CDN) de serviço completo que fornece tecnologia, infraestrutura de rede e serviços ao cliente para a entrega de conteúdo e aplicativos da Internet. A empresa está a posicionar-se como um fornecedor multinacional de serviços de distribuição de conteúdos, com especial ênfase nos mercados emergentes da Internet, incluindo a América do Sul, a Índia e a China. A rede de entrega de conteúdo da empresa consiste em 1.500 Pontos de Presença (PoPs) em cinco continentes. Os serviços incluem CDN, aceleração de vídeo, proteção DDoS, armazenamento em nuvem, corretor de segurança de acesso à nuvem (CASB), firewall de aplicativo da web (WAF) e DNS gerenciado com balanceamento de carga na nuvem. Os principais diferenciais incluem um grande número de PoPs globais, boa presença de rede na China e na Rússia e clientes de alto perfil como Forbes, Samsung e Hyundai. A CDNetworks possui escritórios nos EUA, Coreia do Sul, China, Japão, Reino Unido e Cingapura. A CDNetworks mudou as cores do logotipo em 2018 de azul verde para multicolorido, adicionando o slogan "Acelerar, proteger, controlar". A sede foi transferida de Hong Kong para Cingapura no final de 2018.

Site: cdnetworks.com

