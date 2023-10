é uma empresa americana de infraestrutura da web e segurança de sites, que fornece serviços de rede de entrega de conteúdo, mitigação de DDoS, segurança da Internet e serviços de servidor de nomes de domínio distribuídos. Os serviços da Cloudflare ficam entre o visitante de um site e o provedor de hospedagem do usuário da Cloudflare, agindo como um proxy reverso para sites. A sede da Cloudflare fica em São Francisco. A Cloudflare enfrentou diversas controvérsias sobre sua relutância em monitorar o conteúdo distribuído por meio de sua rede – uma postura que defendeu com base no princípio da liberdade de expressão. A Cloudflare afirmou que “continuará a cumprir a lei” e “servirá todos os clientes”, explicando ainda que “nosso papel adequado não é o de censor da Internet”. Essas controvérsias envolveram a política de neutralidade de conteúdo da Cloudflare e o uso subsequente de seus serviços por vários sites controversos, incluindo The Daily Stormer e 8chan, um quadro de imagens que foi vinculado a vários tiroteios em massa nos Estados Unidos e ao tiroteio na mesquita de Christchurch na Nova Zelândia. Sob pressão pública, a Cloudflare encerrou os serviços para o The Daily Stormer em 2017 e para o 8chan após o tiroteio em El Paso em 2019.

