Pesquisa do navegador Em setembro de 2017, o Naver controlava 74,7% de todas as pesquisas na web na Coreia do Sul e tinha 42 milhões de usuários inscritos. Mais de 25 milhões de coreanos têm o Naver como página inicial em seu navegador padrão e o aplicativo móvel tem 28 milhões de visitantes diários. O Naver também é frequentemente referido como “o Google da Coreia do Sul”.

Site: naver.com

