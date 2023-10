MSN (estilizado em letras maiúsculas) é um portal da web e uma coleção relacionada de serviços e aplicativos de Internet para Windows e dispositivos móveis, fornecido pela Microsoft e lançado em 24 de agosto de 1995, mesma data de lançamento do Windows 95. A Rede Microsoft foi inicialmente um serviço online dial-up baseado em assinatura que mais tarde se tornou um provedor de serviços de Internet chamado MSN Dial-up. Ao mesmo tempo, a empresa lançou um novo portal chamado Microsoft Internet Start e o definiu como a primeira página inicial padrão do Internet Explorer, seu navegador. Em 1998, a Microsoft renomeou e mudou este portal da web para o nome de domínio www.msn.com, onde permaneceu. Além de seu serviço dial-up MSN original, a Microsoft usou a marca 'MSN' para uma ampla variedade de produtos e serviços ao longo dos anos, nomeadamente Hotmail (mais tarde Outlook.com), Messenger (que já foi sinônimo de 'MSN' na gíria da Internet e agora foi substituído pelo Skype) e seu mecanismo de busca na web, que agora é Bing, e vários outros serviços renomeados e descontinuados. O site atual e o conjunto de aplicativos oferecidos pelo MSN foram introduzidos pela primeira vez pela Microsoft em 2014 como parte de uma reformulação e relançamento completos. O MSN está sediado nos Estados Unidos e oferece versões internacionais de seu portal para dezenas de países ao redor do mundo.

