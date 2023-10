FedEx Corporation é uma empresa multinacional americana de serviços de entrega com sede em Memphis, Tennessee. O nome "FedEx" é uma abreviatura silábica do nome da divisão aérea original da empresa, Federal Express (agora FedEx Express), que foi usada de 1973 a 2000. A empresa é conhecida por seu serviço de remessa noturna e pelo pioneirismo em um sistema que poderia rastreie pacotes e forneça atualizações em tempo real sobre a localização dos pacotes, um recurso que já foi implementado pela maioria dos outros serviços de operadora. A FedEx também é um dos principais contratantes do governo dos EUA.

Site: fedex.com

