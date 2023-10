DBS digibank

DBS Bank Ltd é uma empresa multinacional de serviços bancários e financeiros de Singapura com sede em Marina Bay, Cingapura. A empresa era conhecida como The Development Bank of Singapore Limited, antes do nome atual ser adotado em 21 de julho de 2003 para refletir a mudança do seu papel como banco global.

Site: internet-banking.dbs.com.sg

