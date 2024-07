Danske Bank UK

Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Danske Bank A/S é uma empresa multinacional dinamarquesa de serviços bancários e financeiros. Com sede em Copenhaga, é o maior banco da Dinamarca e um importante banco de retalho na região norte da Europa, com mais de 5 milhões de clientes de retalho. O Danske Bank ficou em 454º lugar na lista Fortune Global 500 em 2011.

