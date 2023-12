A DHL International GmbH (DHL) é um serviço de correio internacional, entrega de pacotes e correio expresso, que é uma divisão da empresa de logística alemã Deutsche Post. A empresa entrega mais de 1,5 bilhão de encomendas por ano. A empresa foi fundada em São Francisco, EUA, em 1969 e expandiu seus serviços em todo o mundo no final da década de 1970. Em 1979, sob o nome de DHL Air Cargo, a empresa entrou nas ilhas havaianas com um serviço de carga inter-ilhas utilizando duas aeronaves DC-3 e quatro DC-6. Dalsey e Hillblom supervisionaram pessoalmente as operações diárias até a sua eventual falência fechar as portas em 1983. No seu auge, a DHL Air Cargo empregava pouco mais de 100 trabalhadores, gestores e pilotos. A empresa estava principalmente interessada em entregas offshore e intercontinentais, mas o sucesso da FedEx levou à sua própria expansão intra-EUA a partir de 1983. Em 1998, a Deutsche Post começou a adquirir ações da DHL. Alcançou o controle acionário em 2001 e adquiriu todas as ações em circulação em dezembro de 2002. A empresa então absorveu a DHL em sua divisão Express, enquanto expandia o uso da marca DHL para outras divisões, unidades de negócios e subsidiárias da Deutsche Post. Hoje, a DHL Express partilha a sua marca DHL com unidades de negócios como a DHL Global Forwarding e a DHL Supply Chain. Ganhou posição nos Estados Unidos quando adquiriu a Airborne Express. Os resultados financeiros da DHL Express são publicados no relatório anual da Deutsche Post AG. Em 2016, as receitas desta divisão aumentaram 2,7% para 14 mil milhões de euros. O lucro antes de juros e impostos (EBIT) aumentou 11,3% em relação a 2015, para 1,5 mil milhões de euros.

