Deutsche Lufthansa AG (pronúncia alemã: [ˌdɔʏtʃə ˈlʊfthanzaː]), comumente abreviada para Lufthansa, é a companhia aérea de bandeira e maior companhia aérea da Alemanha que, quando combinada com suas subsidiárias, é a segunda maior companhia aérea da Europa em termos de passageiros transportados. O nome da antiga companhia aérea é derivado da palavra alemã Luft que significa "ar" e Hansa para Liga Hanseática. A Lufthansa é um dos cinco membros fundadores da Star Alliance, a maior aliança aérea do mundo, formada em 1997. O slogan da empresa é “Diga sim ao mundo”. Lines, Brussels Airlines e Eurowings (referida em inglês pela Lufthansa como seu Passenger Airline Group), a Deutsche Lufthansa AG possui várias empresas relacionadas com a aviação, como a Lufthansa Technik e LSG Sky Chefs, como parte do Grupo Lufthansa. No total, o grupo possui mais de 700 aeronaves, o que o torna uma das maiores frotas aéreas do mundo. A sede social e a sede corporativa da Lufthansa ficam em Colônia. A principal base de operações, chamada Centro de Aviação da Lufthansa, fica no centro principal da Lufthansa no Aeroporto de Frankfurt, e seu centro secundário está no Aeroporto de Munique, onde é mantido um Centro de Operações de Voo secundário.

Site: lufthansa.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Lufthansa. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.