O Workplace é uma ferramenta de comunicação que conecta todos na sua empresa, mesmo que estejam trabalhando remotamente. Use recursos familiares como Grupos, Bate-papo e transmissão de vídeo ao vivo para que as pessoas conversem e trabalhem juntas. Workplace é uma plataforma de conectividade empresarial desenvolvida pelo Facebook, Inc. e inclui o uso de grupos, mensagens instantâneas e feed de notícias. O desenvolvimento é liderado por Julien Codorniou, vice-presidente do Workplace, e Karandeep Anand, chefe do Workplace.

Site: workplace.com

