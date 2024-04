SocialBot é uma plataforma artificialmente inteligente, desenvolvida em parceria com a equipe de Marketing API do Facebook. Ele descobrirá automaticamente quais carros estão atraindo mais interesse com o menor custo por clique e apresentará esses anúncios primeiro para reduzir os custos. O SocialBot preenche o feed de notícias do Facebook de cada comprador com os carros nos quais eles têm maior probabilidade de clicar. Por meio de nossa microssegmentação inteligente, as taxas de cliques em anúncios do SocialBot são 250% superiores à média do setor, por 18% do custo médio.

Categorias :

Site: getsocialbot.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com SocialBot. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.