Outlook Calendar Business

Agende e compartilhe horários de reuniões e eventos e receba lembretes automaticamente. Calendário do Microsoft Outlook para assinantes do Microsoft 365 (Office 365). Outlook na web (anteriormente conhecido como Exchange Web Connect, Outlook Web Access e Outlook Web App) é um aplicativo web gerenciador de informações pessoais da Microsoft. Inclui um cliente de e-mail baseado na web, uma ferramenta de calendário, um gerenciador de contatos e um gerenciador de tarefas. Também inclui integração de suplementos, Skype na web e alertas, bem como temas unificados que abrangem todos os aplicativos da web. O Outlook na Web está disponível para assinantes do Office 365 e do Exchange Online e está incluído no Exchange Server local, para permitir que os usuários se conectem às suas contas de email por meio de um navegador da Web, sem exigir a instalação do Microsoft Outlook ou de outros clientes de email. .

