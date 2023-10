iCloud Calendar

Você pode criar e gerenciar calendários para todas as áreas da sua vida usando o Calendário em iCloud.com. As alterações feitas aparecem automaticamente em iCloud.com e onde quer que você configure o iCloud para Calendário, incluindo o aplicativo Calendário no seu iPhone, iPad, iPod touch ou Mac, ou o Microsoft Outlook em um computador Windows.

Site: icloud.com

