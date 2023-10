BambooHR é uma empresa americana de tecnologia que fornece software como serviço de recursos humanos. Fundada em 2008 por Ben Peterson e Ryan Sanders, a empresa está sediada em Lindon, Utah. Os serviços do BambooHR incluem um sistema de rastreamento de candidatos e um rastreador de benefícios para funcionários. Em 2019, Gadjo C Sevilla e Brian T. Horowitz escreveu na PC Magazine que o BambooHR é "mais caro do que os produtos concorrentes" e "carece de recursos de administração de benefícios (BA) em comparação com soluções rivais", mas seu "sólido conjunto de recursos e interface amigável o levam ao topo de nosso lista".

Site: bamboohr.com

