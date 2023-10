Wire é um aplicativo criptografado de comunicação e colaboração criado pela Wire Swiss. Está disponível para iOS, Android, Windows, macOS, Linux e navegadores da web como Firefox. Wire oferece um conjunto de colaboração com mensageiro, chamadas de voz, chamadas de vídeo, chamadas em conferência, compartilhamento de arquivos e colaboração externa – tudo protegido por uma criptografia segura de ponta a ponta. A Wire oferece três soluções baseadas em sua tecnologia de segurança: Wire Pro – que oferece o recurso de colaboração da Wire para empresas, Wire Enterprise – inclui recursos do Wire Pro com recursos adicionais para organizações regulamentadas ou de grande escala, e Wire Red – o conjunto de colaboração sob demanda para crises. . Eles também oferecem o Wire Personal, que é um aplicativo de mensagens seguro para uso pessoal.

Site: wire.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Wire. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.