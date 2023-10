Google Ads (anteriormente Google AdWords) é uma plataforma de publicidade online desenvolvida pelo Google, onde os anunciantes fazem lances para exibir anúncios breves, ofertas de serviços, listas de produtos ou vídeos para usuários da web. Ele pode colocar anúncios tanto nos resultados de mecanismos de pesquisa como a Pesquisa Google (a Rede de Pesquisa do Google) quanto em sites, aplicativos móveis e vídeos que não sejam de pesquisa (a Rede de Display do Google). Os serviços são oferecidos sob um modelo de preços de pagamento por clique (PPC). O Google Ads é a principal fonte de receita da Alphabet Inc, contribuindo com US$ 134,8 bilhões em 2019.

Site: ads.google.com

