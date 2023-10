Google Shopping, anteriormente Google Product Search, Google Products e Froogle, é um serviço do Google inventado por Craig Nevill-Manning que permite aos usuários pesquisar produtos em sites de compras online e comparar preços entre diferentes fornecedores. O Google anunciou em seu evento Marketing Live em maio de 2019 que o novo Google Shopping integrará o mercado existente do Google Express em uma experiência de compra renovada. Nos EUA, o Google Shopping pode ser acessado na web e em aplicativos móveis, disponíveis para Android e iOS. O Google Shopping também está disponível na França, acessível apenas pela web. Assim como seu antecessor, o Google Shopping é gratuito e requer uma conta pessoal do Google para fazer compras na plataforma. Um ícone colorido de etiqueta de preço substitui o ícone de pára-quedas do Google Express. Na web, os compradores podem acessar a página inicial da Pesquisa Google para inserir uma consulta de pesquisa e selecionar a guia Compras na barra de navegação ou ir diretamente para a página inicial do Google Shopping para pesquisar itens específicos, navegar pelos departamentos e ver itens em alta. e ofertas promocionais. O aplicativo móvel do Google Shopping abre diretamente na página inicial de compras, onde os compradores podem pesquisar ou navegar de forma semelhante e acessar suas listas de compras, histórico de pedidos e configurações de notificação. Atualmente, o inventário de produtos disponível no aplicativo é menos robusto do que o disponível na web, pois reflete itens que os compradores só podem comprar diretamente no Google. Além de comprar em lojas online conhecidas, os usuários podem comprar com confiança em lojas online menos conhecidas quando optam por comprar diretamente no Google, o que inclui uma garantia apoiada pelo Google. A garantia inclui suporte ao cliente Google, disponível 7 dias por semana, e assistência adicional em caso de atraso no pedido, se algo estiver errado com a remessa e para simplificar o processo de devolução e reembolso - independentemente do vendedor. Quando estão na Web, os compradores podem identificar os produtos que podem comprar no Google procurando o ícone colorido do carrinho na imagem do produto ou selecionando o filtro Comprar no Google. A entrega gratuita está disponível para pedidos qualificados que atendam ao valor mínimo de pedido da loja. Os compradores podem ver recomendações personalizadas de produtos e ofertas promocionais na página inicial do Google Shopping, dependendo das configurações de sua conta do Google. Outros recursos voltados para ajudar os compradores a encontrar os melhores preços e locais para comprar incluem a capacidade de rastrear o preço de um produto, comparar o custo total do pedido em lojas online ou próximas e acessar análises de produtos e conteúdo de vídeo relacionado. No próximo ano, recursos adicionais de compras serão implementados e vinculados a outros produtos e plataformas do Google, a fim de simplificar a jornada de compra do comprador. Originalmente, o serviço listava os preços enviados pelos comerciantes e era monetizado por meio da publicidade do AdWords, como outros serviços do Google. No entanto, em maio de 2012, o Google anunciou que o serviço (que também foi imediatamente renomeado como Google Shopping) mudaria no final de 2012 para um modelo pago, onde os comerciantes teriam que pagar à empresa para listar seus produtos no serviço. Em 2017, o Google Shopping foi multado num valor recorde de 2,4 mil milhões de euros pela Comissão Europeia por dar prioridade máxima aos seus próprios serviços de compras online nos resultados de pesquisa.

