Google Merchant Center

Alcance mais clientes e exiba seus produtos gratuitamente no Google. As pessoas compram no Google mais de um bilhão de vezes por dia. Com uma conta do Merchant Center, você pode adicionar suas ofertas de produtos ao Google gratuitamente. Suas listagens podem aparecer quando os clientes procuram produtos como o seu na Pesquisa Google, no Maps, no YouTube e muito mais.

