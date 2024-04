Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Google Recorder no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Compartilhe, reproduza e pesquise seu áudio com o Recorder for web. As gravações armazenadas em backup do aplicativo Recorder em seu Google Pixel aparecerão aqui. Google Recorder: o gravador mais inteligente de todos os tempos. Transforme instantaneamente áudio em texto para que você possa pesquisar, editar e compartilhar suas gravações. É rápido, fácil e funciona até offline.

Site: recorder.google.com

