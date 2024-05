Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Woord no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Woord é um serviço de conversão de texto em fala (TTS) que converte texto em áudio natural de alta qualidade usando vozes humanas realistas. Ele permite aos usuários transformar qualquer conteúdo de texto da web em arquivos de áudio. Woord usa IA avançada e tecnologia de aprendizado de máquina para sintetizar uma fala com som natural. Veja como funciona em 3 etapas simples: * Enviar texto: compartilhe o URL de qualquer artigo ou carregue conteúdo de texto diretamente no Word. Você também pode usar a API do Word. * Selecione Voz: Escolha entre mais de 50 vozes em 21 idiomas. As vozes diferem por gênero, idioma e sotaque. * Baixar/reproduzir áudio: o Woord cria um arquivo de áudio que soa como uma pessoa real falando. Você pode baixar o MP3 ou incorporar o reprodutor de áudio.

