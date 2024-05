Listnr é uma ferramenta online de conversão de texto em fala desenvolvida pela Listnr Inc. que converte texto em fala realista usando vozes avançadas de IA. Os principais recursos incluem: * Mais de 900 vozes em 142 idiomas * Dublagens naturais e com som humano * Voz personalizável usando tom, velocidade, pausas, etc. * Baixe arquivos MP3 e WAV * Reprodutor de áudio incorporável * Hospedagem de podcast * APIs para desenvolvedores * Planos gratuitos e pagos Listnr usa inteligência artificial de última geração para gerar dublagens de texto com aparência humana: * Carregue um arquivo de texto ou digite/cole texto * Selecione uma das mais de 900 vozes de IA * Visualize e personalize com tom, velocidade, etc. * Baixe a narração realista como MP3 ou WAV * Incorpore reprodutor de áudio ou hospede podcasts * Compartilhe seu conteúdo de áudio em qualquer lugar * As redes neurais avançadas imitam padrões vocais humanos para criar resultados sonoros incrivelmente naturais.

Site: listnr.ai

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Listnr AI. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.