Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de beepbooply no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

beepbooply é uma ferramenta de conversão de texto em fala com tecnologia de IA que permite aos usuários converter texto em narrações realistas com som humano. Oferece mais de 900 vozes em mais de 80 idiomas. O mecanismo de conversão de texto em fala do beepbooply é fácil de usar em 3 etapas: * Escolha uma voz - Selecione entre mais de 900 vozes em vários idiomas. Cada idioma possui várias opções de voz com sons exclusivos. * Texto de entrada - Digite ou cole o texto que deseja converter em fala. Preste atenção à gramática, pois ela afeta o som da voz. * Gerar Áudio - Clique no botão "Gerar Voz" para criar a narração. Uma vez gerado, você pode ouvir, salvar e baixar o áudio.

Site: beepbooply.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com beepbooply. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.