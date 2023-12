Google Alerts

Alertas do Google é um serviço de detecção e notificação de alterações de conteúdo, oferecido pela empresa de mecanismo de busca Google. O serviço envia e-mails ao usuário quando encontra novos resultados – como páginas da web, artigos de jornais, blogs ou pesquisas científicas – que correspondem ao(s) termo(s) de pesquisa do usuário. Em 2003, o Google lançou os Alertas do Google, que foram resultado dos esforços de Naga Kataru. Seu nome está nas três patentes dos Alertas do Google. O Google relatou que o sistema não estava funcionando corretamente em 2013: "estamos tendo alguns problemas com os Alertas não sendo tão abrangentes quanto gostaríamos". No entanto, o serviço ainda está operacional e totalmente acessível em todo o mundo. Os Alertas do Google continuaram enfrentando problemas críticos de desempenho e indisponibilidade regional temporária, mas o suporte técnico do Google tem resolvido com sucesso os problemas relatados pelos usuários em seu fórum oficial. Indexação é um termo conhecido na comunidade SEO quando o Google envia seus bots para rastrear um site e a página é adicionada ao banco de dados e aparecerá quando um usuário digitar um determinado conjunto de palavras-chave. DigitalGov coloca desta forma: “Se o site for otimizado corretamente, o Google e outros motores de busca irão indexar as páginas e suas respectivas palavras-chave, permitindo que o site do governo apareça no topo dos motores de busca quando um usuário estiver procurando por informações relacionadas. "

