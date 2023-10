Google Trends é um site do Google que analisa a popularidade das principais consultas de pesquisa na Pesquisa Google em várias regiões e idiomas. O site usa gráficos para comparar o volume de pesquisa de diferentes consultas ao longo do tempo. Em 5 de agosto de 2008, o Google lançou o Google Insights for Search, um serviço mais sofisticado e avançado que exibe dados de tendências de pesquisa. Em 27 de setembro de 2012, o Google fundiu o Google Insights for Search com o Google Trends.

Site: trends.google.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Google Trends. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.