haddock é um SaaS fintech que ajuda restaurantes a melhorar suas margens graças ao controle de custos em tempo real. Utilizamos Inteligência Artificial e Reconhecimento Óptico de Caracteres para digitalizar documentos, exportar todos os dados e levá-los ao restaurante em tempo real. É tão simples quanto tirar uma foto de uma fatura e carregá-la. Também integramos com diversos PDVs diferentes, facilitando ainda mais. Ajudamos a descobrir lucros e perdas, margens, variações de preços de restaurantes e muitos outros insights de negócios. Graças ao arinca, os restaurantes podem controlar as variações de preços e tomar melhores decisões de negócios com base em dados atualizados em tempo real.

Site: haddock.app

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Haddock. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.