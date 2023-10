Edição em tempo real para equipes – Paper é um produto gratuito do Dropbox. O Dropbox Paper é mais do que um documento: é uma ferramenta de coedição que reúne criação e coordenação em um só lugar. Dropbox Paper, ou simplesmente Paper, é um serviço colaborativo de edição de documentos desenvolvido pelo Dropbox. Originado da aquisição da empresa de colaboração de documentos Hackpad em abril de 2014, o Dropbox Paper foi anunciado oficialmente em outubro de 2015 e lançado em janeiro de 2017. Oferece um aplicativo web, bem como aplicativos móveis para Android e iOS. O Dropbox Paper foi descrito no anúncio oficial como "um espaço de trabalho flexível que reúne pessoas e ideias. Com o Paper, as equipes podem criar, revisar, revisar, gerenciar e organizar - tudo em documentos compartilhados". A recepção do Dropbox Paper foi mista. Os críticos elogiaram a funcionalidade de colaboração, incluindo conteúdo disponível imediatamente, a capacidade de mencionar colaboradores específicos, atribuir tarefas, escrever comentários, bem como editar atribuição e histórico de revisões. Ele recebeu elogios especiais por seu suporte a rich media de diversas fontes, com um revisor observando que o suporte do Paper a rich media excede as capacidades da maioria de seus concorrentes. No entanto, foi criticado pela falta de opções de formatação e recursos de edição. Embora a interface do usuário fosse apreciada por ser mínima, os revisores citaram a falta de uma barra de formatação fixa e a falta de recursos presentes nos produtos dos concorrentes, fazendo com que o Dropbox Paper parecesse uma ferramenta "leve".

