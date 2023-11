Cansado de infinitas cadeias de e-mail e reuniões demoradas que parecem nunca chegar a uma decisão ou resultado em grupo? Você precisa do Loomio: uma plataforma de colaboração que transforma a forma como os grupos tomam decisões, discutem ideias e colaboram online. Loomio é um lugar seguro para as pessoas discutirem e tomarem decisões juntas, ele combina um fórum de discussão com ferramentas de apoio à decisão e facilitação para ajudar sua equipe a alcançar resultados claros.

Site: loomio.org

