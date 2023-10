Disroot Forum

Fóruns de discussão/mailing-list para sua comunidade, grupo ou coletivo. O fórum do Disroot é alimentado por Discourse. Discourse é uma abordagem moderna totalmente de código aberto para fóruns de discussão. Oferece tudo o que sua comunidade, grupo ou coletivo precisa para criar sua plataforma de comunicação, tanto pública quanto privada. Também dá a possibilidade aos indivíduos de criarem tópicos sobre assuntos do seu interesse e encontrarem outras pessoas com quem discutir o assunto, ou simplesmente aderirem a uma comunidade já existente.

Site: forum.disroot.org

