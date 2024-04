Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Sensat no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Sensat é uma plataforma de visualização que permite melhor colaboração e tomada de decisões para todas as equipes de projeto envolvidas. Ao coletar e entregar dados de infraestrutura, nossa plataforma traduz o mundo real em uma versão digital. Isso permite que as indústrias físicas analisem e entendam seus ambientes construídos e tomem decisões mais inteligentes. Juntamente com empresas como Aecom, Connect Plus e Heathrow & Kier, estamos a revolucionar a forma como planeamos, construímos e gerimos grandes projetos de infraestruturas civis no valor de mais de 150 mil milhões de libras.

