O Civil Tracker transforma fotos do seu drone acessível em mapas e modelos de terreno precisos, permitindo que todos se tornem um topógrafo virtual. Visualize seus resultados - Acesse seu mapa recém-criado para visualizar detalhes em nível de cm. Mude para a visualização Terreno para ver as encostas, colinas e vales no seu mapa. Medir - A medição ficou mais fácil com o Civil Tracker. Faça um levantamento virtual das coordenadas e da elevação de qualquer objeto no mapa. Verifique inclinações e distâncias usando a ferramenta de linha. Finalmente; volumes, áreas e perímetros de estoque são facilmente medidos com a ferramenta polígono.

