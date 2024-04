FlyFreely permite que empresas iniciem, dimensionem e sustentem suas operações com drones. Planeje, execute e concilie todas as suas operações com drones em uma plataforma simples de usar. Conseguimos isso através de nossa tecnologia de plataforma flexível que atende a qualquer combinação de requisitos operacionais e regulatórios. Podemos oferecer suporte a todos os tipos de operações, desde operações VLOS simples até operações BVLOS complexas, como drone-in-a-box, entrega e mobilidade aérea urbana. Adaptamos todas as fontes de dados, regras, fluxos de trabalho, formulários e relatórios aos requisitos regulatórios específicos do seu país para facilitar a operação em um ou vários países. Além disso, a plataforma permite até mesmo o planejamento e execução offline de missões para garantir que você possa operar em qualquer lugar do mundo a qualquer hora. Desenvolvido por operadores comerciais de drones formados, entendemos os desafios enfrentados pelos operadores no campo. Com o FlyFreely você gastará menos tempo com papelada e mais tempo voando.

Categorias :

Site: flyfreely.io

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com FlyFreely. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.