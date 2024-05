Plotch é um ERP de comércio eletrônico baseado em IA para pequenas empresas em todo o mundo. Plotch é uma plataforma de tecnologia totalmente focada que impulsiona a automação usando IA para negócios online e atende a todas as necessidades de um negócio de comércio eletrônico. Plotch reúne todas as ferramentas e integrações de forma integrada. Plotch também coloca uma camada de IA sobre todos os processos e análises para permitir automação, crescimento e tratamento de exceções. Se você é proprietário de uma empresa, este é o software de comércio eletrônico mais simples e poderoso disponível para operações de comércio eletrônico. Abaixo estão alguns dos principais benefícios do uso do Plotch: * Simples - fácil de operar * Abrangente - tudo em um só lugar * Escalável - dimensione facilmente Abaixo estão as soluções disponíveis no Plotch: a. Lançar loja virtual de comércio eletrônico b. Lançar aplicativo móvel de comércio eletrônico c. Lançar mercados online d. Lançar lojas off-line omnicanal e. Gerenciar inventário

Site: plotch.ai

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Plotch. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.