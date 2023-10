Travis CI é um serviço hospedado de integração contínua usado para construir e testar projetos de software hospedados no GitHub e Bitbucket. Travis CI oferece vários planos pagos para projetos privados e um plano gratuito para código aberto. TravisPro fornece implantações personalizadas de uma versão proprietária no hardware do próprio cliente. A fonte é um software tecnicamente gratuito e disponível aos poucos no GitHub sob licenças permissivas. A empresa observa, no entanto, que o grande número de tarefas que um usuário precisa monitorar e executar pode dificultar a integração bem-sucedida da versão Enterprise com sua própria infraestrutura para alguns usuários.

Site: travis-ci.com

