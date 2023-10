Fandom, também conhecido como Wikia (especialmente antes de outubro de 2016), é um serviço de hospedagem wiki e domínio operado pela Fandom, Inc. (anteriormente conhecida como Wikia, Inc.), uma empresa com fins lucrativos de Delaware fundada em outubro de 2004 por Jimmy Wales e Ângela Beesley. A partir de 2018, é chefiada por Perkins Miller como CEO. Fandom usa MediaWiki, o software wiki de código aberto usado pela Wikipedia. A Fandom, Inc. obtém sua receita de publicidade e conteúdo vendido, publicando a maior parte dos textos fornecidos pelos usuários sob licenças copyleft. A empresa também administra o projeto editorial Fandom associado, oferecendo notícias sobre cultura pop e jogos. A maioria dos wikis do Fandom são hospedados no domínio fandom.com, mas alguns, especialmente aqueles que se concentram em assuntos que não sejam franquias de mídia, são hospedados no wikia.org .

Site: fandom.com

