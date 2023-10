Forbes é uma revista de negócios americana. Publicado oito vezes por ano, apresenta artigos originais sobre tópicos de finanças, indústria, investimentos e marketing. A Forbes também reporta sobre assuntos relacionados, como tecnologia, comunicações, ciência, política e direito. Sua sede está localizada em Jersey City, Nova Jersey. Os principais concorrentes na categoria de revistas de negócios nacionais incluem Fortune e Bloomberg Businessweek. A Forbes tem uma edição internacional na Ásia, bem como edições produzidas sob licença em 27 países e regiões em todo o mundo. A revista é bem conhecida por suas listas e classificações, incluindo dos americanos mais ricos (Forbes 400), das celebridades mais ricas da América, das principais empresas do mundo (Forbes Global 2000), 30 Under 30, 100 mulheres mais poderosas do mundo, e Os bilionários do mundo. O lema da revista Forbes é “Mudar o Mundo”. Seu presidente e editor-chefe é Steve Forbes, e seu CEO é Mike Federle. Em 2014, foi vendido para um grupo de investimentos com sede em Hong Kong, Integrated Whale Media Investments.

Site: forbes.com

