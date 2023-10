Cosmopolitan é uma revista mensal americana de moda e entretenimento para mulheres, publicada pela primeira vez na cidade de Nova York em março de 1886. Anteriormente, era intitulada The Cosmopolitan. A revista Cosmopolitan é uma das revistas mais vendidas e é dirigida principalmente ao público feminino. Jessica Pels é editora-chefe da revista Cosmopolitan. A revista foi publicada pela primeira vez em março de 1886 nos Estados Unidos como uma revista familiar; posteriormente foi transformada em revista literária e, desde 1965, tornou-se uma revista feminina. A revista Cosmopolitan é frequentemente chamada de "Cosmo", seu conteúdo a partir de 2011 inclui artigos que discutem relacionamentos, sexo, saúde, carreiras, autoaperfeiçoamento, celebridades, moda, horóscopos e beleza. É publicado pela Hearst Corporation, com sede em Nova York, Cosmopolitan tem 64 edições internacionais, incluindo Armênia, Austrália, Croácia, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, América Latina, Malásia, Oriente Médio, Holanda, Noruega, Portugal, Roménia, Rússia, Sérvia, Singapura, África do Sul, Espanha, Suécia e Reino Unido e é impressa em 35 idiomas diferentes e distribuída em mais de 110 países. As revistas de moda Cosmopolitan estão localizadas na Hearst Tower, 300 West 57th Street ou 959 Eighth Avenue, perto de Columbus Circle, Midtown Manhattan, bairro de Manhattan na cidade de Nova York e revistas de mercado estão localizadas na 32 Avenue of the Americas, 32 Sixth Avenue, bairro Tribeca de Manhattan na cidade de Nova York.

Site: cosmopolitan.com

