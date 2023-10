NewsBlur é uma empresa americana de software com sede na cidade de Nova York e São Francisco. Ele executa um serviço de leitura de notícias RSS on-line, acessível tanto on-line quanto por meio de um aplicativo móvel gratuito de código aberto para leitura off-line. Além disso, o software que alimenta o NewsBlur está disponível e é publicado em um aplicativo de código aberto, licenciado sob a licença MIT. O acesso limitado ao serviço é gratuito para até 64 sites; o acesso ilimitado está disponível por uma taxa de assinatura anual. A empresa foi fundada em 2009 por Samuel Clay. Em março de 2013, após um anúncio do Google de que encerraria seu popular serviço de leitura de notícias Google Reader, a base de assinantes do NewsBlur aumentou imediatamente de cerca de 1.500 usuários para mais de 60.000.

