GitHub, Inc. é uma empresa multinacional americana que fornece hospedagem para desenvolvimento de software e controle de versão usando Git. Ele oferece a funcionalidade distribuída de controle de versão e gerenciamento de código-fonte (SCM) do Git, além de seus próprios recursos. Ele fornece controle de acesso e vários recursos de colaboração, como rastreamento de bugs, solicitações de recursos, gerenciamento de tarefas e wikis para cada projeto. Com sede na Califórnia, é subsidiária da Microsoft desde 2018. O GitHub oferece seus serviços básicos gratuitamente. Seus serviços profissionais e empresariais mais avançados são comerciais. Contas gratuitas do GitHub são comumente usadas para hospedar projetos de código aberto. A partir de janeiro de 2019, o GitHub oferece repositórios privados ilimitados para todos os planos, incluindo contas gratuitas, mas permite apenas até três colaboradores por repositório gratuitamente. A partir de 15 de abril de 2020, o plano gratuito permite colaboradores ilimitados, mas restringe os repositórios privados a 2.000 minutos de ações por mês. Em janeiro de 2020, o GitHub informou ter mais de 40 milhões de usuários e mais de 100 milhões de repositórios (incluindo pelo menos 28 milhões de repositórios públicos), tornando-o o maior host de código-fonte do mundo.

Site: github.com

