Disroot XMPP Chat

Mensagens instantâneas descentralizadas. Comunique-se usando um protocolo de chat padronizado, aberto e federado, com a capacidade de criptografar sua comunicação com o protocolo OMEMO (baseado no método de criptografia também usado por serviços como Signal e Matrix). Com o XMPP você não está vinculado a um provedor de serviços (por exemplo, servidor Disroot), mas pode se comunicar livremente com contatos de outros servidores Jabber, assim como faria com a comunicação entre diferentes servidores de e-mail.

Site: webchat.disroot.org

