Konversable é uma solução de chat poderosa projetada para encantar seus clientes e converter mais consultas. Nossa solução pode ser usada em muitos casos de uso diferentes. O Konversable foi projetado para ajudar nossos clientes de diversas maneiras: * Clientes com backup de chat ao vivo habilitado agora podem ser notificados sobre solicitações de chat ao vivo recebidas por meio do aplicativo e podem até conversar com usuários diretamente no aplicativo. * Todas as funcionalidades de Live Chat presentes em nossa solução baseada em nuvem podem ser usadas dentro do aplicativo, incluindo a capacidade de transferir chats entre departamentos e a criação/inserção de respostas rápidas para melhorar a facilidade de uso. * Os clientes podem ser notificados sobre quaisquer leads gerados por seu bot, garantindo que eles possam ser acionados rapidamente. * As transcrições de bate-papo em todos os canais de mensagens podem ser revisadas onde estiverem conectados; incluindo bate-papos no site, bate-papos no Whatsapp e bate-papos no Messenger. Recursos reativos e proativos para aumentar consultas, bate-papos e conversões.

