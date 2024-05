BDRCloud é um software de backup e recuperação em nuvem abrangente e econômico para proteger dados em aplicativos SaaS (Microsoft 365, Google Workspace), servidores (Windows, Linux), aplicativos e bancos de dados (Microsoft Exchange Server, SQL Server, SharePoint Server) e Terminais (Windows, Mac). * Serviços de backup direto para a nuvem: BDRCloud permite transferências diretas de dados para a nuvem. Você pode proteger seus dados perfeitamente com as soluções de backup direto para a nuvem do BDRCloud para servidores, endpoints, Microsoft 365, Google Workspace e aplicativos/bancos de dados. * Recuperação de desastres na nuvem: garanta a continuidade dos negócios com a recuperação de desastres na nuvem do BDRCloud, fornecendo uma rede de segurança robusta para os dados críticos de seus clientes em tempos de crise. O BDRCloud garante uma recuperação segura e eficiente, minimizando o tempo de inatividade e preservando a continuidade dos negócios. * Abordagem sem infraestrutura: o BDRCloud elimina a necessidade de infraestrutura local e os desafios associados à manutenção de servidores de backup físicos e sistemas de armazenamento. A abordagem livre de infraestrutura garante que as empresas e os MSPs possam se concentrar no fornecimento de serviços excepcionais aos seus clientes sem serem sobrecarregados pelas restrições das configurações de backup tradicionais. * Integração rápida do cliente: inicie seus serviços de backup com rapidez e facilidade como um MSP com a solução direta para a nuvem do BDRCloud. Simplifique seu processo de integração para um início rápido, garantindo uma experiência tranquila e direta no fornecimento de serviços de backup aos seus clientes.

Site: bdrcloud.com

