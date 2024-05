Fundada em 2011, CloudAlly, uma empresa OpenText, foi pioneira em backup e recuperação SaaS de nível empresarial. Oferecemos um conjunto robusto de soluções de backup e recuperação de primeira linha para Microsoft 365, Google Workspace, SharePoint/OneDrive, Salesforce, Box.com e DropBox.com Por que fazer backup de SaaS? Seus dados críticos para os negócios na nuvem são suscetíveis à perda de dados devido a erros humanos, intenções maliciosas, erros de sincronização e ataques de malware. As opções de arquivamento nativo são limitadas e limitadas no tempo. Trabalhe com segurança na nuvem com a rede de segurança de backup confiável e recuperação rápida. Como CloudAlly pode ajudar? Backup e recuperação abrangentes do Office 365, G Suite CloudAlly protege de forma abrangente os dados de negócios do Office 365, G Suite, SharePoint, OneDrive, DropBox, Box.com e Salesforce contra destruição acidental ou maliciosa com backups automatizados diários. Nossos backups são rigorosamente seguros e armazenados no armazenamento Amazon S3 criptografado AES-256 em data centers localizados nos EUA, UE ou Austrália. Com retenção ilimitada, CloudAlly permite recuperar facilmente dados SaaS perdidos em um nível granular e a partir de qualquer momento. Reduza os efeitos de uma violação de dados e garanta a continuidade dos negócios com rápida recuperação de desastres.

