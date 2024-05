Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

O Cove Data Protection, da N-able, é um serviço de backup e recuperação de desastres baseado na nuvem para servidores, estações de trabalho e Microsoft 365™, todos gerenciados a partir de um painel multilocatário baseado na web. O Cove foi criado e otimizado para a nuvem, portanto, os backups incrementais são até 60 vezes menores do que os produtos tradicionais de backup de imagem. Isso permite fazer backup com mais frequência, e o formato de entrega SaaS reduz o tempo administrativo, diminuindo o custo de entrega de serviços. O armazenamento em nossa nuvem privada está incluído, com data centers em todo o mundo.

Site: n-able.com

