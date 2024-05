Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Data Deposit Box no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

A Data Deposit Box é um dos principais provedores mundiais de backup e armazenamento em nuvem para revendedores de TI, provedores de serviços gerenciados (MSPs) e pequenas e médias empresas (SMBs). A tecnologia patenteada da empresa permite que pequenas e médias empresas façam backup e gerenciem um número ilimitado de dispositivos (incluindo Windows, macOS, iOS, Android, Synology e QNAP NAS) com um aplicativo fácil de usar. Desde 2002, mais de 350.000 usuários e mais de 200 parceiros, em 53 países, confiaram no Data Deposit Box para trazer-lhes Protection Peace of Mind™. A tecnologia patenteada da empresa é apoiada por uma Protection Guarantee™ líder do setor.

Site: datadepositbox.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Data Deposit Box. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.