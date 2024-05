Clumio ajuda as organizações a simplificar a proteção de dados na AWS. Sua solução SaaS segura e isolada permite que as organizações atinjam requisitos de conformidade rigorosos, façam backup e restaurem dados em minutos e obtenham melhor visibilidade para otimizar os custos de armazenamento em nuvem. Construído como uma solução SaaS nativa da nuvem, o Clumio não requer implantação de componentes de software ou hardware para começar a proteger os dados do Amazon S3. Os clientes simplesmente conectam seu ambiente AWS ao serviço Clumio por meio de um método de autenticação seguro. A classificação de dados pode ser obtida por meio da funcionalidade Grupo de Proteção do Clumio, que permite fazer backup de objetos S3 específicos ou excluí-los do backup. Ao aplicar políticas globais aos grupos de proteção, backups orientados à conformidade são criados e monitorados por meio de relatórios intuitivos e alertas proativos. Os backups do Clumio para Amazon S3 são armazenados fora da conta AWS do cliente, são imutáveis ​​e não podem ser excluídos. Os recursos intuitivos de pesquisa e navegação ajudam a realizar uma recuperação granular rápida em buckets e regiões da AWS. Os backups Clumio são otimizados em termos de custo, removendo quaisquer despesas gerais de controle de versão de objetos e custos de arquivos pequenos.

