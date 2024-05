Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Xopero no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Xopero ONE Backup & Recovery é uma solução de proteção de dados de nível empresarial para o seu VMware, que se destaca pela simplicidade, economia e confiabilidade, atendendo às expectativas dos ambientes virtuais e híbridos mais exigentes. Características * Backup automático e sem agente * Esquemas e configuração de backup avançados * Opções de armazenamento múltiplo (Xopero Cloud, AWS Storage, Wasabi Cloud, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage e todas as nuvens compatíveis com S3 ou recursos de disco local, SMB, NFS, CIFS) * Desduplicação e replicação * Múltiplas opções de recuperação - restaure os dados de backup granularmente, máquinas inteiras, inicialize instantaneamente uma VM ou execute a migração para outro ambiente de VM. * Teste de restauração - defina um plano e cronograma de restauração para recuperar automaticamente a cópia mais recente de toda a máquina ou execute VMs diretamente do backup para testar o desempenho

Site: xopero.com

